Молода красуня з знаменитого шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком несподівано заговорила про гарячі секрети зі зйомок проекту

Молода учасниця останнього сезону шоу вирішила розповісти про те, кого вважає конкурентками практично у фіналі шоу. Як відомо, зараз на проекті залишилося всього чотири учасниці і дівчата почали активно боротися за право стати обраницею молодого чоловіка. Христина також вирішила розповісти, що перебувати на проекті стає складніше, пише Politeka.net.

Дівчина представила на своїй сторінці в Instagram спекотне фото, на якому всі красуні позували в червоних нарядах і з яскравим макіяжем. Під фото же вона розповіла, що не хоче вважати когось з дівчат конкурентками.

Христина запевняє, що кожна жінка гідна любити і бути коханою. І для цього їй не потрібно "усувати суперниць ","заслуговувати уваги" .

«Я не хочу обливати брудом дівчат і на цьому фоні виглядати краще. У того, хто кидається брудом, не можуть бути чисті руки.

Іноді читаю ваші коментарі і стає не по собі. Ми ризикнули! Будуємо свою історію на ваших очах, ділимося з вами своїми почуттями ,переживаннями ,емоціями ,сміхом ,відвертими історіями ,безглуздими побаченнями ,сльозами. І ви собі уявити не можете, який це стрес для кожної дівчини.

«Звичайно, ми розуміли, що нас чекає, але різниця колосальна коли ти стежиш за розвитком історії з екрану телевізора і коли ти є однією з учасниць проекту», – повідомила Христина.

Також колишня учасниця шоу "Холостяк-10" Наталія Масленнікова розкрила пікантні секрети зі зйомок проекту.

Так, Наталія вирішила розповісти, що ж відбувається на шоу «Холостяк», який дивляться мільйони телеглядачів, але ніхто не знає шанувальників, що ж приховують «за лаштунками». Зйомки першого ефіру, самого початку церемонії, що тривала в загальній складності цілих 40 годин!

«Це без урахування того, що з самого ранку ми прокидаємося, нас фарбують візажисти, одягають стилісти і зйомка починається ближче до ночі. 40 годин зйомки і потім заселення в будинок. За цей час я встигла померти і воскреснути 2 рази до ряду ✝️», - коментує перший ефір зірка.

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