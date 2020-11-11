Помер популярний американський актор Берт Беласко, який знявся в серіалах "Доктор Хаус" і "Залишитися в живих"

Актора виявили мертвим в готелі Річмонда, в штаті Вірджинія. Йому було тридцять вісім років - це стало великою втратою для Голлівуду.

Видання TMZ повідомило, що 38-річний артист прибув на зйомки чергового фільму і оселився в готелі, щоб пройти 14-денний карантин та підготуватись до зйомок.

Дівчина актора не могла з ним якийсь час зв'язатися, тому звернулася до співробітників готелю з проханням перевірити, чи все в порядку з Беласко, і відкрити номер. Тіло Берта Беласко вони знайшли на ліжку, на постільній білизні були сліди крові.

Як повідомив батько актора, за попередніми даними, причиною його смерті стала аневризма, що означає - він довго страждав. Зараз очікуються результати розтину.



Беласко хотів присвятити себе акторській кар'єрі ще з дитинства. Закінчивши школу, вступив до Іллінойського університету. Він довгий час залишався без роботи, але потім йому запропонувала співпрацю Чиказька театральна студія. Після цього Беласко почав підкорювати Голлівуд.

Він дебютував на екранах в 2007 році, зігравши епізодичну роль в серіалі "Доктор Хаус".

Після цього зіграв у більш ніж 20 кінофільмах і серіалах, серед яких: "Морська поліція: Новий Орлеан", "Залишимося разом", "Правосуддя", "Американська принцеса", "Мік", "Залишитися в живих", "Супермаркет", "Кі і Піл", "Смола" і ряд інших. Цими фільмами насолоджувалися мільйони.

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