Олександр Лукашенко публічно розгнівався через жадібність Путіна
Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився від поставок нафти з Росії. Білорусь знайшла іншого імпортера нафти. Про це повідомляє агентство БелТА (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Відзначимо, що раніше в концерні "Белнефтехим" заявили про підписання контрактів з Росією.
"Росія хоче, щоб ми купили у неї нафту за цінами вище світових. Де таке бачено? Тому я й відмовився від такої нафти і прямо заявив: якщо не буде поставок за світовою ціною з Росії, ми знайдемо цю нафту в іншому місці. Що ми і робимо. І знайшли", – заявив Лукашенко.
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Він іронічно згадав, що в Росії "горлопанят" про 75-й річниці Великої Перемоги, при цьому ціни на доставку нафти в Білорусь несправедливо завищують, роблять вище «світових» цін.
«"Газпром" сьогодні на Білорусі заробляє в три рази більше, ніж на Німеччині. Це нормально? Це ненормально», – резюмував Олександр Лукашенко.
Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко вже посварився з Росією щодо поставок нафти. Конфлікт розгорівся ще 30 грудня, коли президент Білорусі зателефонував Володимиру Путіну з вимогою підписання нового контракту по газу і нафти. Зазначається, що тоді Путін сказав своєму білоруському колезі, що дана тема не в його компетенції.
Після цього Лукашенко зідзвонився з російським прем'єром Дмитром Медведєвим, який в цинічній формі нагадав президенту про те, що раніше той погрожував закуповувати нафту в Польщі.
«Лукашенко кинув трубку і подзвонив Президенту. Почав шантажувати, що почне несанкціонований відбір газу. Його перебрали на Новака. За пару годин до кінця року підписали тимчасовий контракт на два місяці з газу», - йдеться в публікації.
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