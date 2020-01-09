Олександр Лукашенко публічно розгнівався через жадібність Путіна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився від поставок нафти з Росії. Білорусь знайшла іншого імпортера нафти. Про це повідомляє агентство БелТА (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Відзначимо, що раніше в концерні "Белнефтехим" заявили про підписання контрактів з Росією.

"Росія хоче, щоб ми купили у неї нафту за цінами вище світових. Де таке бачено? Тому я й відмовився від такої нафти і прямо заявив: якщо не буде поставок за світовою ціною з Росії, ми знайдемо цю нафту в іншому місці. Що ми і робимо. І знайшли", – заявив Лукашенко.

Він іронічно згадав, що в Росії "горлопанят" про 75-й річниці Великої Перемоги, при цьому ціни на доставку нафти в Білорусь несправедливо завищують, роблять вище «світових» цін.

«"Газпром" сьогодні на Білорусі заробляє в три рази більше, ніж на Німеччині. Це нормально? Це ненормально», – резюмував Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко вже посварився з Росією щодо поставок нафти. Конфлікт розгорівся ще 30 грудня, коли президент Білорусі зателефонував Володимиру Путіну з вимогою підписання нового контракту по газу і нафти. Зазначається, що тоді Путін сказав своєму білоруському колезі, що дана тема не в його компетенції.

Після цього Лукашенко зідзвонився з російським прем'єром Дмитром Медведєвим, який в цинічній формі нагадав президенту про те, що раніше той погрожував закуповувати нафту в Польщі.

«Лукашенко кинув трубку і подзвонив Президенту. Почав шантажувати, що почне несанкціонований відбір газу. Його перебрали на Новака. За пару годин до кінця року підписали тимчасовий контракт на два місяці з газу», - йдеться в публікації.

Також Politeka писала, що zсновидящая Марина Абравитова зробила пророкування долі президента Білорусі Олександра Лукашенка на 2020 рік

Провісниця заявила, що Лукашенко господарник і господар Білорусі. Він розуміє, який бачить країну. При цьому президента можна назвати майстром своєї справи.

Нагадаємо, Путін приступив до ліквідації головного конкурента: "почали викручувати...".

Як повідомляла Politeka, Путін позбавиться від Лукашенка, доля Білорусі вирішена.

Також Politeka писала, що Путін помстився Лукашенко за впертість: "Наступний крок - вихід з...".