Палата представників проголосувала за заборону президенту Дональду Трампу проводити військові операції проти Ірану без схвалення конгресменів
Про це повідомляє CNN.
За проголосували 224 конгресмена. Проти - 194. Серед тих, хто підтримав заборону були республіканці.
Для остаточного ухвалення резолюції її має підтримати Сенат. В ньому більшість мають республіканці. Однак не виключено, що й вони перекреслений партійну лінію і підтримають обмеження.
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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що Сполучені Штати посилили санкції щодо Ірану після ракетного удару по базах в Іраку, де розміщені американські військовослужбовці.
Як повідомлялося, Трамп 8 січня виступив із заявою з приводу ситуації з Іраном
Конфлікт між США і Іраном розгорівся з новою силою після знищення ватажка КВІР Касема Сулеймані.
Після вбивства Іран заявив, що буде мстити Трампу і запропонували за "голову" 80 мільйонів доларів.
Після цього лідер США виступив з виправдувальної промовою, в якій зазначив, що ватажок КВІР - терорист номер один. Також Трамп повідомив, що США хоче зупинити війну, а не розв'язати її.
В мережі почали активно обговорювати заяву президента США. Люди порівнювали Трампа з російським президентом Володимиром Путіним.
"Послухав товариша Трампа. Його спічі за змістовністю все більше починають походити на порожні яйця друга Володимира і це погано...", "я теж не зрозуміла навіщо збирати лідера такого рівня прес-конференцію, щоб розповісти нам короткий зміст останніх декількох місяців", "Дідові вже пора на пенсію", "Як я і говорив, попетушились і все. Іран типу помстився, американці типу нічого не втратили, всі задоволені. А майже 200 осіб, які з дуже великою ймовірністю просто опинилися не в тому місці не в той час, нікому не потрібні", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Іран пішов в атаку на США, випущені ракети.
Як повідомляла Politeka, конфлікт між США і Іраном: "це добре спланований...", несподівані деталі.
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