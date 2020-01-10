Більше не може самовільно керувати армією

Палата представників проголосувала за заборону президенту Дональду Трампу проводити військові операції проти Ірану без схвалення конгресменів

Про це повідомляє CNN.

За проголосували 224 конгресмена. Проти - 194. Серед тих, хто підтримав заборону були республіканці.

Для остаточного ухвалення резолюції її має підтримати Сенат. В ньому більшість мають республіканці. Однак не виключено, що й вони перекреслений партійну лінію і підтримають обмеження.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що Сполучені Штати посилили санкції щодо Ірану після ракетного удару по базах в Іраку, де розміщені американські військовослужбовці.

Як повідомлялося, Трамп 8 січня виступив із заявою з приводу ситуації з Іраном

Конфлікт між США і Іраном розгорівся з новою силою після знищення ватажка КВІР Касема Сулеймані.

Після вбивства Іран заявив, що буде мстити Трампу і запропонували за "голову" 80 мільйонів доларів.

Після цього лідер США виступив з виправдувальної промовою, в якій зазначив, що ватажок КВІР - терорист номер один. Також Трамп повідомив, що США хоче зупинити війну, а не розв'язати її.

В мережі почали активно обговорювати заяву президента США. Люди порівнювали Трампа з російським президентом Володимиром Путіним.

"Послухав товариша Трампа. Його спічі за змістовністю все більше починають походити на порожні яйця друга Володимира і це погано...", "я теж не зрозуміла навіщо збирати лідера такого рівня прес-конференцію, щоб розповісти нам короткий зміст останніх декількох місяців", "Дідові вже пора на пенсію", "Як я і говорив, попетушились і все. Іран типу помстився, американці типу нічого не втратили, всі задоволені. А майже 200 осіб, які з дуже великою ймовірністю просто опинилися не в тому місці не в той час, нікому не потрібні", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Іран пішов в атаку на США, випущені ракети.

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