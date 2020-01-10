Стан Чорноморського флоту РФ вкрай жалюгідний, фактично Володимир Путін приїхав в анексований Крим не на навчання, а на похорон чорноморської ескадри

Таку думку висловив голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк для видання Обозреватель.

Щоб пояснити, що він має на увазі Романюк нагадав про проблеми з кораблями Путіна, які виникли останнім часом. Ще на початку 2020 року 6 січня ракетний крейсер "Маршал Устинов", якого називають "плавучою резиденцією" глави РФ не зміг навіть пришвартуватися до пірсу в Стамбулі. А кількома днями раніше корабель ВМФ Росії "Орськ" вийшов з ладу посеред океану, тому за ним був посланий буксир.

"Тому говорити про те, що Чорноморський флот РФ представляє собою якусь загрозу в регіоні – це просто якась гіпербола", – зазначив експерт у своєму інтерв'ю.

Він також вказав на те, що навіть турецький флот перевершує Чорноморський флот по боєздатності, так і румунський флот зовсім не поступається російському, а перевершує його в рази.

Романюк резюмував, що насправді в РФ немає надвірного флоту, але у них є атомні підводні човни, які несуть справжню загрозу всьому світу.

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