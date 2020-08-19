Що ж з ним сталося, як думаєте?

У Білорусі знайшли мертвим члена виборчкому, який відмовився підписати протокол про результати виборів

Про це повідомляє портал TUT.BY.

За інформацією видання, Костянтина Шишмакова рятувальники виявили в річці Німан, а обставини його загибелі схожі на суїцид.

29-річний директор Волковиського військово-історичного музею імені Багратіона, зник 15 серпня.

Він відмовився підписувати протокол виборчої комісії, подзвонив дружині близько 17.00 І сказав: «я тут працювати більше не буду, їду додому».

Але додому так і не приїхав.



Варто відзначити, що в МВС Білорусі заявляли про трьох загиблих через сутички під час акцій протесту. За даними правозахисників, під час протестів загинули п'ятеро людей. Сьогодні, 19 серпня, стало відомо ще про одну жертву.

Нагадаємо, ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За його даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тихановську – 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тихановської було 79,69%.



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