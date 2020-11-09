Для Росії прийшов час платити за рахунками

Перемога Джо Байдена - кошмар Кремля, який збувся, і тепер погрози нового глави Білого дому Путіну можуть перетворитися на дії

Таку думку в своєму блозі для OBOZREVATEL висловив голова Фонду "Стоп Інформ Терор" Герман Обухов.

Розбираючи результати президентських перегонів у США, головною причиною перемоги Байдена він назвав те, що Штати "просто втомилися від скандалів, бездіяльності і брехні свого президента". Тому вся освічена і розумна Америка проголосувала проти Трампа.

Коли новий глава держави прийме присягу, йому доведеться розгрібати величезні завали, які залишаться від попередника. В першу чергу Байден займеться відновленням стосунків з Мексикою і Канадою, а також з НАТО.

Особливу увагу Обухов звертає на той момент, що не забуде він і про обіцянку покарати Путіна за втручання і в минулі вибори президента, і в нинішні.

"Санкції проти Росії будуть не тільки не скасовані, але і посилені. Можна розраховувати на прийняття закону Deter Act, який поховає економіку Росії за два роки. Воювати з Росією ніхто не збирається, проте Кремль і Путіна поставлять на місце", – прогнозує автор.

Крім цього, США посилять військове угруповання в Сирії та Афганістані, витіснивши звідти російських найманців.

Що стосується України, то, на думку експерта, вона отримає "надійного і сильного покровителя і союзника в особі нового президента США".

Він не виключає припинення війни на Донбасі і повернення Криму протягом двох-трьох років. Москві ж дуже скоро доведеться розплачуватися за скоєне:

"У ці дні в Москві паніка – там не знають що чекати в лютому від нового президента. Точніше, знають, і це Кремль сильно лякає: нічого хорошого. Долар влітку 2021 може злетіти до 150 рублів і всі продукти подорожчають удвічі. Що тоді робити? Не відповість ніхто".

Нагадаємо, Байден пообіцяв Україні летальну зброю і "тиск" на Росію.

Як повідомляла Politeka, Гаррі Табах проаналізував вибори президента в Сполучених Штатах.

Також Politeka писала, що Джо Байден і Дональд Трамп відреагували на результати виборів в Америці.