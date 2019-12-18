Головне за ніч: переворот з курсом валют, новий податок для українців і переговори Путіна з Макроном

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Вирішували долю України: Путін розсипався в подяках Макрону, «все за планом»

Президент РФ Володимир Путін і лідер Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Згідно із заявою прес-служби Кремля, сторони обговорили проблематику транзиту російського газу до країн ЄС через територію України".

У Москві повідомили, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони.

Наголошується, що Путін висловив подяку Макрону "за хорошу організації 9 грудня в Парижі саміту в нормандському форматі", на якому вирішували долю України.

"Лідери дали позитивну оцінку досягнутим домовленостям, які йдуть у руслі імплементації мінського "Комплексу заходів". Президент Росії наголосив на необхідності послідовного здійснення спільно узгоджених кроків, включаючи правове оформлення особливого статусу Донбасу, забезпечення режиму припинення вогню і обмін утримуваними особами", - йдеться в повідомленні.

Долар знову впав, гривня б'є всі рекорди: офіційний курс валют від НБУ

Курс валют в Україні на 18 грудня готує справжній переворот, оскільки гривня відіб'є відразу кілька копійок. Про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, курс долара був встановлений на рівні 2346,913 гривні за 100 американських «вічнозелених» (-2,12 гривні).

А ось курс євро, навпаки, – підвищиться. Він буде торгуватися за 2619,62 грн за європейську валюту (+1,3872 грн).

Українцям готують новий податок і стеження: «доведеться заплатити за кожен…»

В Україні можуть змінити систему оподаткування землі, щоб боротися з тіньовим бізнесом

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

"Бізнесу доведеться платити податки. За різними оцінками є 35-40% тіньового обробітку земель. Є ідея ввести єдину мінімальну оплату з кожного гектара", - розповів він.

Гроші, які будуть зібрані завдяки податку, повинні надійти у розпорядження територіальних громад, на території яких знаходиться оброблювана земля.

"100% йде в місцевий бюджет, що призведе до неможливості ухилення від сплати податків", зазначив Висоцький.

У відомстві розраховують, що таким чином вдасться збільшити надходження до держбюджету приблизно на 13 мільярдів гривень на рік.

Наголошується, що подібні зміни не стосуватимуться бізнесу, який справно платить податки.

Нагадаємо, експерт розповів, яким має бути ринок землі.

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