Володимир Путін в черговий раз став посміховиськом в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Володимира Путіна яскраво висміяли у соціальних мережах після інформації про те, що незабаром Конституція Російської Федерації буде переписана.

У звичному для себе стилі російського президента карикатурист висміяв Сергій Йолкін.

Він зобразив Володимира Путіна в образі хробака, який живиться Конституцією Росії, роблячи в ній дірки.

"Хто підточує Конституцію?", - йдеться у підписі до яскравої карикатурі Сергія Йолкіна.

"Дустом чи табакеркой?", "Так образно, що усвідомлюєш весь жах, і жартувати на цю тему вже не виходить. Тривожно. Невесело", "А Ви могли б навести приклад "Веселого" періоду в російській історії? Тільки залишимо за дужками той момент, коли тов. Сталін сказав: "Жити стало краще..., жити стало веселіше!", "І смішно і огидно одночасно", "А де крила? Він же моль", "Черв'як!", "Чудово!", "Ви лестите, що Пиня черв'як, він слимак, який скоро висохне", - жартують користувачі в коментарях під публікацією відомого карикатуриста.

Раніше ми розповідали про те, як роздягнений Володимир Путін осоромився перед Дмитром Медведєвим. Зокрема, лідер Кремля став героєм нової фотожаби після раптової відставки уряду РФ на чолі з Медведєвим.

На карикатурі Володимира Путіна зобразили з шапкою Мономаха, який дає копняка прем'єру Дмитру Медведєву. У кадрі також можна побачити потенційного главу уряду Михайла Мішустіна, якого лідер Кремля тримає на ланцюгу.

"Прощай, Мишко, привіт Мишко!", "Кругообіг ведмедиків у владі. Реально чорний полковник гряде. Наплачемося", "Їхав Івась на коні, вів стареньку на ремені...", "Ой, а шапка то Мономаха", "Альоша, це просто бімба!!", "Витяг з колоди чергового чекіста", "Ведмідь на Дерипаску схожий", "У Мішустіна обличчя Муссоліні", "Одна з кращих робіт Альоші за останній час!" "Хоч виспиться МедВед. До весни", "Шедевр", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією карикатуриста.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".