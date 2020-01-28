Такого від неї не очікували

Надія Савченко насмішила українців своїм новим несподіваним іміджем

Колишній народний депутат зараз веде свою передачу на телеканалі ZIK. Судячи з усього, разом з місцем роботи Савченко вирішила змінити свій імідж. Так, на одному з недавніх ефірів вона раптом перейшла від бесід з політиками до розмов з нумерологами.

Як повідомляє Politeka, про це на своїй сторінці в Фейсбук написав політолог Олексій Голобуцький.

«Надюха Савченко змінює імідж: замість звичних Олени Бондаренко та Олени Лукаш запросила ворожок: у студії сьогодні були "астролог, психолог-нумеролог Ірина Орлова і практикуючий консультант з діагностики та корекції долі Тетяна Карапетян», - повідомив він.

Політолог припустив, що в майбутньому і сама Савченко може відійти від політичних тем і присвятити себе більш нетрадиційним практикам.

«А сама Надюха трохи потренуєтеся і почне в прямому ефірі горілку у населення заряджати? Головне, щоб не пробувала масово енурез лікувати по телевізору», - пожартував Голобуцький.

Українців не могла не зацікавити ця тема.

«Там потім не тільки студію, а весь район треба буде освятити», «щось останнім часом пішла мода на ворожок і астрологів», «А вона точно буде заряджати? Більше схоже, що буде віджимати», «напевно задавила попередніх хар…і…змою», «Можливо Надюху пошкодують та закодують, а то вже чоловіків почала перепивати», «В жабу не перетворилася?», - пишуть люди.

Нагадаємо, до цього Савченко несподівано для багатьох зустрілася з колишнім міністром юстиції Оленою Лукаш і колишнім депутатом Оленою Бондаренко. Про це також писав Голобуцький.

Він пояснив, що Савченко зустрілася з соратниками колишнього президента Віктора Януковича в рамках нового ефіру на телебаченні. Лукаш і Бондаренко стали гостями програми «Кожен з нас президент» на телеканалі ZIK, де Савченко обговорила з ними актуальні питання.

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