В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна через зраду найближчого соратника

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру Сергій Йолкін в Facebook.

«Обирай – або війна, або помідори!» - нібито говорить Путін.

Уточнимо, що причиною сміху з боку користувачів є те, що російські винищувачі завдали атаку по військам Сирії, які контролюються Таїпом Ердоганом.

«Не встиг Ердоган отримати с-400, як ніж у спину. Даремно він відмовився від Патріотів, вчора Туреччина заявила про купівлю ракет Патріот», «Тепер Ердоган ипанет черговий літак», «Ніж з-за спини вийняв і вдарив Ердогана», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Путін під час поїздки в Санкт-Петербург поскаржився росіянам на свою зарплату.

Під час ходи Володимира Путіна до могили першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака, росіянка запитала його як можна прожити на 10 800 рублів (3800 грн) в місяць.

"Скажіть, будь ласка, як можна прожити на пенсію 10800 рублів? Знаєте, скільки коштує сходити в магазин? Одна тисяча – це мінімум. Максимум це всі три", – обурилася пенсіонерка.

Путін у свою чергу теж вирішив поскаржитися пенсіонерки на свою "важку" життя і маленьку зарплату.

"Думаю, що дуже важко… Не тільки у мене. Є набагато більш високі зарплати. У президента не найвища зарплата", – відповів Путін.

Пенсіонерка зазначила, що її знайомий, який є інвалідом, отримує пенсію в розмірі 3800 рублів (1457 грн). На що Путін відразу ж поспішив виправдатися.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.