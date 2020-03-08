Президент Російської Федерації Володимир Путін став об'єктом для нових насмішок в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Героєм своєї нової політичної карикатури його зробив відомий російський художник Сергій Йолкін.

Карикатурист вирішив висміяти російського президента Володимира Путіна на фоні внесення змін до Конституції РФ, які дозволять і далі залишатися при владі в Кремлі.

На карикатурі він зобразив Володимира Путіна в образах гусінь, метелики і лялечки.

"І ніяких двох строків підряд", - підписав Йолкін свій новий шедевр.

"Лялечка не першої свіжості", "Блін, це геніально, як завжди", "Личинка президента. Втім, це про Медведєва", "Дозвольте, а яйце", "А личинка? Ще не відклали?", "Лялечка-гусениця-метелик, скорочено КДБ", "Пташку потрібно домалювати, яка гусеницю склює", "І кожен наступний президент буде виправляти помилки попередника", "Ось хто все пожер", "Залишилося залити смолою і бурштиновий сувенір готовий", "Дустом її!", "А я перевоплощусь і переползу!", - жартують користувачі в коментарях під публикацией.

Раніше ми писали, що над російським президентом Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися в соціальних мережах. На цей раз Володимир Путін став героєм яскравою фотожаби після загострення у Сірійській Республіці.

У звичному для себе стилі лідера Російської Федерації висміяв відомий карикатурист Сергій Йолкін.

На фотожабе можна побачити Володимира Путіна з ножем у руці, який взяв у заручники турецький помідор.

"Не стріляйте, у мене заручник", - йдеться у підписі до фотожабе Сергія Йолкіна.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що Володимир Путін зазнає чергове фіаско на Близькому Сході, а росіянам потім розповість про "геополітичний успіх".

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