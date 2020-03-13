Над російським президентом Володимиром Путіним продовжують насміхатися в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів стала заява прес-секретаря президента РФ про те, чи може Володимир Путін бути заражений коронавірусом.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter опублікував кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов.

"Пісків на питання «Чи здавав Путін аналіз на коронавірус?»: Інформація про здоров'я президента — це не те, що призначене в деталях для широкої публікації. Президент працює на повну котушку як завжди. Все, що потрібно для захисту президента, все робиться", - йдеться у публікації.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і припустили, що Володимир Путін явно хворий і цю інформацію Кремль приховує.

"Ну якщо за нацлідером горщик носять на зарубіжних гастролях в цілях секретності, куди вже нам сиволапим про його дорогоцінне здоров'я знати", "Охрініти,судячи з відповіді Путін явно заражений", "Охрініти, виявляється роботодавець (в даному випадку народ Російської Федерації), не може знати про здоров'я свого підлеглого", "Так/ні просто сказати не можна?", "А для решти народу що робиться...пан Пєсков не повідомив...?", ""Путін - є Росія! Немає Путіна - немає і Росії!" Оптимізація однак...", - написали вони в коментарях.

До цього ми писали, що російський президент Володимир Путін став героєм нової політичної карикатури. У звичному для себе стилі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка вирішив висміяти російський художник Сергій Йолкін.

Він вирішив зобразити президентів РФ і Білорусі у вигляді спортсменів, які змагаються на лижах.

"Жодних поступок щодо мит на нафту. Фініш", - йдеться у підписі до карикатурі, на якій Олександр Лукашенко обганяє свого колегу з Кремля.

Користувачі з гумором відреагували на карикатуру і зазначили, що Володимира Путіна обставили навіть наближені торгові партнери.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.