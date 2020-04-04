Пандемія китайського вірусу призвела до того, що США виявилися на першому місці по зараженню

Число заражених, станом на 3 квітня, становить більше 245 тисяч осіб, пише Рoliteka.net. У цей час, як кажуть, "підметушилися" в Росії. Уряд даної країни направив у США літак з медичною допомогою.

Дана тема не обійшла стороною користувачів мережі. Так, художник Сергій Йолкін намалював влучну карикатуру. На зображенні: президент РФ Володимир Путін зав'язує на обличчі американської Статуї Свободи тканинну маску.

Майже за годину публікація зібрала близько 400 реакцій і трохи коментарів.

"Розкрито вміст російської гуманітарної допомоги для США", "Хочете дізнатися про людину, поговоріть з нею про Свободу", "не вистачає статуї Батьківщини-мати, що кашляє", "В його випадку краще скотчем..", "І все одно - не допомогло!!", "З вас 300 доларів", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо також, що Сергій Йолкін не зміг обійти стороною новину про те, що РФ на тлі епідемії продала медичне обладнання в США.

На карикатурі можна побачити Володимира Путіна, який вирішив забрати у тяжкохворого пацієнта апарат ШВЛ, щоб потім відправити його в Сполучені Штати.

Нагадаємо, обвал цін на ринку нафти, викликане суперечностями між Саудівською Аравією і Росією, ніяк не зупинити. Такої думки дотримуються експерти.

У мережі обговорили цю ситуацію і зобразили розбіжності між президентами Росії та США, Володимиром Путіним і Дональдом Трампом, а також королем Саудівській Аравії - Салманом ібн Абдул-Азіз Аль Саудом міткою карикатурою.

На картинці Йолкіна зазначені особи надували "нафтову бульбашку".

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.