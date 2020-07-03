Ні з ким не поділився

Народний депутат зі "Слуги народу" Юрій Корявченков, колишній артист "Квартал 95" відомий як Юзик, вирішив по-особливому скоротати час у Раді, що потрапило на камери

Інцидент стався в четвер, 2 липня, під час розгляду законопроекту про азартні ігри. Юзика застали прямо в Раді за поїданням шоколадного "Батона" з карамельною начинкою. Кадр тут же розлетівся в ЗМІ, де з гумором відзначили, що цю солодкість виробляє компанія екс-президента Петра Порошенка Roshen.

Примітно, що нардеп вирішив поласувати батончиком в розпалі робочого процесу.

Під час тієї ж сесії Верховної Ради виділився ще один "слуга" Орест Саламаха, який, занудьгувавши, облаштував собі "гніздечко" за колоною і мирно заснув. Очевидці кажуть, що депутат проспав не менше години.

Раніше ми повідомляли, стало відомо, як змінився за рік фінансовий та майновий стан товариша президента Володимира Зеленського Корявченкова.

Так, народний обранець задекларував 627 тис. грн доходу за 2019 рік і $100 тис. готівкою.

Згідно електронної декларації, за рік Корявченков отримав 79 тис. грн зарплати в ТОВ "Квартал 95" і 152 тис. 634 грн зарплати народного депутата. Крім того, його дохід поповнився 25,4 тис. грн "матеріального блага по оплаті витрат на участь у навчанні" від партії "Слуга народу" і 369,85 тис. грн доходу від підприємницької діяльності від ТОВ "Снек продакшн".

Дружина депутата Тетяна Корявченкова за минулий рік отримала 1 млн 579 тис грн доходу від підприємницької діяльності як ФОП, 26,8 тис. грн страхових виплат від ПАТ "Арсенал страхування", 25,4 тис. грн "матеріального блага по оплаті витрат на участь у навчанні" від партії "Слуга народу" та 14 472 тис. грн стипендії в Одеському національному політехнічному університеті.

Нагадаємо, Юзика атакували прямо під Радою, скандальне відео потрапило в мережу.

А ще Politeka писала, що Юзик вляпався у дикий скандал у рідному місті.