Молодого українського військового знайшли мертвим у Вінницькій області

Хлопець службу в Калинівці недалеко від обласного центру, повідомляє "33 канал".

21-річного Артура Тронца шукали майже тиждень. З 7 квітня він значився зниклим без вести.

У зв'язку з карантином звільненого в запас військовослужбовця на початку квітня повинні були передати особисто батькам. Однак у військовій частині цього не зробили, оскільки хлопець зник.

У понеділок, 13 квітня, тіло хлопця знайшли у ставку в Козятині Вінницької області.

"О 16 годині 40 хвилин 13 квітня рятувальники дістали з дна водойми (на відстані приблизно 12 метрів від берега) тіло загиблого та передали його для проведення судово-медичної експертизи працівникам поліції", - розповіли учасники операції.

За фактом загибелі військовослужбовця відкрито кримінальне провадження.

Новину неймовірно засмутила українців.

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