На фронті знову ескалація

Окупаційні формування "Л/ДНР" знову не дотримуються режиму припинення вогню на Донбасі

Про це у ранковому зведенні повідомляє прес-центр штабу ООС, пише Politeka.net.

Як зазначають військові, впродовж минулої доби терористичні війська 7 разів порушували режим припинення вогню.

Повідомляється, що по наших позиціях ворог гатив із заборонених мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Найбільше обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності "Схід": неподалік Широкиного противник вів вогонь по наших позиціях з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та застосовував БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17; по Кам'янці били із мінометів, ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; у районі Мар'їнці ворог застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю, а біля Авдіївки задіював великокаліберні кулемети; по Пісках стріляли із автоматичних гранатометів.

Неспокійно було й у зоні відповідальності "Північ": біля Оріхового та Кримського ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів. В цілому, як інформує прес-центр штабу ООС окупанти на цьому напрямку випустили 27 мін 120-го калібру.

На жаль, але ЗСУ продовжують нести "санітарні" втрати на передовій. Внаслідок обстрілів за добу було поранено чотирьох наших військових.

За інформацією розвідки, російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" отримали потужного ляпасу від наших військових. Повідомляється, що бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати одного російського окупанта та ще двох поранити.

Вже від початку поточної доби терористичні формування встигли порушити режим припинення вогню. Із заборонених мінометів калібру 120 мм обстріляли позиції сил ООС біля Кримського, а із "легких мінометів", гранатометів та кулеметів гатили поблизу Хутора Вільного. На щастя, обійшлося без втрат серед особового складу.

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