У Держдумі Росії заявили, що до кінця року планують видати громадянам на Донбасі 600-800 тисяч паспортів. Вони отримають російське громадянство за спрощеними режимом.

Після того, як президент РФ Володимир Путін спростив процедуру надання російського громадянства, Росія продовжує незаконну паспортизацію окупованої частини Донбасу. Передає Politeka.net з посиланням на "Сьогодні".

Як повідомив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зав’язків зі співвітчизниками Віктор Водолацький, російське громадянство в спрощеному порядку отримали понад 180 тис. жителів ОРДЛО, близько 100 тис. заяв знаходяться в стадії оформлення.

Водолацкий заявив, повідомляє "Сьогодні", що нині отримали паспорти 187 240 жителів "народних республік". В стадії оформлення знаходяться близько 98 тис. заяв. Протягом найближчих двох тижнів вони отримають паспорти громадян РФ. Політик повідомив, що до кінця року Росія може незаконно видати українцям на Донбасі 600-800 тисяч паспортів.

Раніше повідомлялося, що в ОРДЛО підняли по тривозі підрозділи «народної міліції» і почали масово блокувати зв'язок.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Facebook. Зазначається, що до таких заходів "ватажки республіки" вдалися через масові протести. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

За його словами, «збройні сили ЛНР» наведено в «бойову готовність» з-за масового розміщення агітаційних листівок на Антрациті і Слов'яносербську з закликами до перевороту, бунтарства, відмови виходити на роботу працівників вугільної та медичної промисловості, а також інших установ.

Анатолій Штефан показав, як виглядають такі листівки. "Шахтар, стоїмо до кінця. Пасічник, де наші гроші?", - написано на них.

Також ми писали, що на окупованій частині Луганської області бойовики почали переслідувати родичів шахтарів, які страйкують через невиплату зарплати.

Цю інформацію оприлюднило видання GUILDHALL.

Бойовики викрадають як самих шахтарів, так і їх близьких, після чого відправляють на підвали «МДБ», де жорстоко катують. При цьому серед викрадених – навіть вагітні жінки.

Разом з тим в Антрациті, Стаханові, Брянці та навіть Алчевську окупанти блокують доступ до інтернету та мобільний зв'язок, щоб відомості про події не просочилися за межі «республіки». Тим не менш, про ситуації вже повідомляють навіть великі російські ЗМІ.

Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» готується приєднати Донбас до Росії.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбас.

