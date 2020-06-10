До НП можуть бути причетні місцеві жителі

Російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" підірвали автомобіль підрозділу Нацгвардії, який приносить багато клопоту бойовикам

Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов, передає Politeka.net.

За його словами, НП сталася вчора, 9 червня, у прифронтовій Авдіївці.

"В 9.30 в районі палацу культури Авдіївського коксохіму бронеавтомобіль НГУ підірвався на міні. У машині перебувало 10 бійців одного з підрозділів, всі вони завдяки захисту "Спартана" залишилися живі, відбулися травмами. Можна стверджувати, що це не випадковий наїзд на свою стару міну - а цілеспрямована диверсія", - стверджує Бутусов.

Журналіст зазначив, що вибух автомобіля стався прямо на околиці Авдіївки, а місце НП можна побачити з багатоповерхівок населеного пункту.

"Очевидно, що диверсійна група російських найманців проникла в передмістя Авдіївки в цьому районі і встановила міну прямо в колії. Не виключено, що могли бути причетні і місцеві жителі. Не виключено, що противник міг вести цілеспрямоване полювання за нашими бійцями, оскільки підрозділ, який було атаковано, завдає противнику чимало клопоту", - припустив він.

Підсумовуючи, Юрій Бутусов додав, що втрат могло бути більше, якби на повітря злетіла неброньована машина.

"За щасливою випадковістю жертв немає, але це дуже тривожний сигнал. Противник на цьому маршруті міг влаштувати засідку і якби підірвалася неброньована машина, наслідки такого сильного вибуху були б смертельними", - резюмував журналіст у своєму мікроблозі Facebook.

Інформацію про підрив бронеавтомобіля Нацгвардії вже підтвердив прес-центр штабу ООС.

За інформацією військових, в результаті вибуху постраждали 10 військовослужбовців. З різними бойовими травмами бійців госпіталізували в медустанову. Стан їх здоров'я задовільний.

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