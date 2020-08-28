На Закарпатті депутат сільради виявився замішаним у викраденні іноземців

Правоохоронці затримали членів злочинного угруповання, які на чолі з депутатом пограбували й утримували в підвалі сім'ю туристів з-за кордону з двома малолітніми дітьми. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням прес-служба МВС України.

За словами поліцейських, злочинна банда була затримана ще в грудні 2019 року. Зловмисники напали на сім'ю іноземних туристів, відібрали у них сім тисяч доларів, документи, одяг і мобільні телефони. Щоб люди не повідомили про пограбування правоохоронцям, їх і кинули в підвал.

Про подію таки стало відомо після того, як одному з іноземців вдалося втекти і звернутися за допомогою до поліцейських. При цьому в МВС заявили, що на той момент підготовка до операції зі звільнення заручників і затримання злочинців йшла повним ходом.

11 грудня минулого року оперативники за участю спецназу КОРД та роти особливого призначення поліції затримали всіх фігурантів.

Організатором злочинного угруповання виявився депутат однієї з селищних рад. Йому, а також двом його подільникам повідомили про підозру у розбої та незаконному позбавленні волі. Двох затриманих відправили в СІЗО, одного – під домашній арешт.

На даний момент обвинувальні акти по організатору і одному з подільників направлено до суду. По третьому фігуранту йде судовий розгляд справи по суті.

Якщо вина зловмисників буде доведена, їм погрожуй до 10 років за гратами.

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