Запеклі бої тривають в місті Алмати, що стало центром протестного руху в Казахстані.

Протести почалися 4 січня через підвищення цін на газ. Спочатку вони носили мирний характер. Пізніше переросли у заворушення. В Алмати стягнуті силовики і військова техніка, а також миротворчі сили ОДКБ - проводиться антитерористична операція. За останніми даними, учасники бунту продовжують чинити опір, в місті розграбовані шість збройових магазинів.

Так, вранці в п'ятницю, 7 січня, телеграм-канал Shot передає, що на центральній площі Алмати йде стрілянина. Кадри з'явилися в соцмережі. На них чути автоматні черги.

"Тіла вбитих лежать на дорогах і в розстріляних автомобілях", - йдеться в повідомленні.

Телеканал "Алмати" підтвердив загибель свого співробітника:

"В результаті злочинних дій терористів Муратхан Базарбаєв під час виконання службового обов'язку отримав поранення, не сумісні з життям", — заявили в керівництві телеканалу.

За словами очевидців, до 11 години ранку стрілянина в Алмаns припинилася.

В цілому в ході заворушень в Казахстані загинули 26 осіб з боку протестувальників, ще 18 отримали поранення. Число затриманих - 3000 осіб. Про це повідомили казахстанські ЗМІ з посиланням на МВС.

За даними телеграм-каналу Sputnik Казахстан, на даний момент відомо про 18 загиблих співробітників поліції.

Зазначимо, у всій країні оголошено "критичний червоний" рівень терористичної загрози.

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