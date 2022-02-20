Вертоліт зазнав аварії поруч з пляжем в Майамі-Біч, штат Флорида, США, на якому в той момент відпочивало багато людей - епічні кадри облетіли Мережу.

НП сталася в суботу вдень, 19 лютого. Про катастрофу поруч з популярним пляжем повідомила прес-служба місцевої поліції, а також поділилася кадрами самого падіння.

Відзначається, що правоохоронці разом з пожежниками відразу ж прибули на місце події. В результаті НП постраждали двоє пасажирів вертольота.

"Двоє пасажирів були доставлені в меморіальну лікарню Джексона в стабільному стані", - йдеться в повідомленні.

JUST IN: A helicopter has crashed near swimmers in Miami Beach.



(📷: @StanthemanAVFC) pic.twitter.com/DU0OOD2zwe — Andy Slater (@AndySlater) February 19, 2022

На відео, опублікованому поліцією, зображений вертоліт, що плавно спускається над океаном і потім падає у воду, коли на пляжі в цей момент юрмилися люди, які засмагали, а інші плавали у воді.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.



1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 19, 2022

За інформацією видання Associated Press, в результаті аварії поліція перекрила ділянку пляжу довжиною в два квартали - район з кафе і магазинчиками, де часто збираються туристи.

У Департаменті поліції додали, що Федеральне авіаційне управління розслідує подію.

Користувачі Мережі тим часом активно обговорюють трагедію:

"Я поняття не маю, як працює вертоліт або що відбувається, коли щось виходить з ладу, але навіщо летіти до людей?"; "Найпопулярніший вертоліт з відмінними показниками безпеки. У більшості аварій пілот щось псує"; "цей пілот налетів на мене... і безрозсудно летів менш ніж в 20 футах над водою, підходячи боком ще ближче до води. Згідно з вашим відео, це було за кілька хвилин до аварії"; "О боже, що було причиною падіння? Це трохи незвично"; "чому всі згрудилися на тому пляжі..."; "Страшно було всім, хто був поруч, і в вертольоті, і в воді".

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