НП сталася в суботу вдень, 19 лютого. Про катастрофу поруч з популярним пляжем повідомила прес-служба місцевої поліції, а також поділилася кадрами самого падіння.
Відзначається, що правоохоронці разом з пожежниками відразу ж прибули на місце події. В результаті НП постраждали двоє пасажирів вертольота.
"Двоє пасажирів були доставлені в меморіальну лікарню Джексона в стабільному стані", - йдеться в повідомленні.
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На відео, опублікованому поліцією, зображений вертоліт, що плавно спускається над океаном і потім падає у воду, коли на пляжі в цей момент юрмилися люди, які засмагали, а інші плавали у воді.
За інформацією видання Associated Press, в результаті аварії поліція перекрила ділянку пляжу довжиною в два квартали - район з кафе і магазинчиками, де часто збираються туристи.
У Департаменті поліції додали, що Федеральне авіаційне управління розслідує подію.
Користувачі Мережі тим часом активно обговорюють трагедію:
"Я поняття не маю, як працює вертоліт або що відбувається, коли щось виходить з ладу, але навіщо летіти до людей?"; "Найпопулярніший вертоліт з відмінними показниками безпеки. У більшості аварій пілот щось псує"; "цей пілот налетів на мене... і безрозсудно летів менш ніж в 20 футах над водою, підходячи боком ще ближче до води. Згідно з вашим відео, це було за кілька хвилин до аварії"; "О боже, що було причиною падіння? Це трохи незвично"; "чому всі згрудилися на тому пляжі..."; "Страшно було всім, хто був поруч, і в вертольоті, і в воді".
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