У столиці України, біля однієї зі станцій метро чотирьох диверсантів
Про те, що правоохоронці встигли вчасно затримати 4 диверсантів у Києві, поки вони ще нічого не накоїли всередині станції метро, посилаючись на пресцентр Міністерства внутрішніх справ України, інформують "
Як стало відомо, терористи привернули до себе увагу тим, що робили фотознімки навколишній місцевості. Обшукавши їх автомобіль, поліцейські виявили цілий склад зброї: ручний гранатомет РПГ-7 і заряд до нього, автомати Калашникова, включаючи споряджені магазини, гранати, заздалегідь виготовлений вибуховий пристрій, а також тротилові шашки та військові ножі.
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Крім цього, ДРГ мала з собою каністри з бензином, докладні карти Києва і підроблені документи. Російські диверсанти вже передані Службі безпеки України.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що оточення Путіна і місцева "еліта" в паніці - підшукують, куди втекти.
Також раніше ми інформували про те, що ЗСУ перетворили на попіл колону противника.
А до цього наш портал повідомляли про те, що під Києвом загинули бійці тероборони, захищаючи жінок і дітей від диверсантів.