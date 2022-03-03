Цілий арсенал і карти столиці були при собі.

У столиці України, біля однієї зі станцій метро чотирьох диверсантів

Про те, що правоохоронці встигли вчасно затримати 4 диверсантів у Києві, поки вони ще нічого не накоїли всередині станції метро, посилаючись на пресцентр Міністерства внутрішніх справ України, інформують " Українські Новини ".

Як стало відомо, терористи привернули до себе увагу тим, що робили фотознімки навколишній місцевості. Обшукавши їх автомобіль, поліцейські виявили цілий склад зброї: ручний гранатомет РПГ-7 і заряд до нього, автомати Калашникова, включаючи споряджені магазини, гранати, заздалегідь виготовлений вибуховий пристрій, а також тротилові шашки та військові ножі.

Крім цього, ДРГ мала з собою каністри з бензином, докладні карти Києва і підроблені документи. Російські диверсанти вже передані Службі безпеки України.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що оточення Путіна і місцева "еліта" в паніці - підшукують, куди втекти.

Також раніше ми інформували про те, що ЗСУ перетворили на попіл колону противника.

А до цього наш портал повідомляли про те, що під Києвом загинули бійці тероборони, захищаючи жінок і дітей від диверсантів.