У столиці України, біля однієї зі станцій метро чотирьох диверсантів

Про те, що правоохоронці встигли вчасно затримати 4 диверсантів у Києві, поки вони ще нічого не накоїли всередині станції метро, посилаючись на пресцентр Міністерства внутрішніх справ України, інформують "Українські Новини".

Як стало відомо, терористи привернули до себе увагу тим, що робили фотознімки навколишній місцевості. Обшукавши їх автомобіль, поліцейські виявили цілий склад зброї: ручний гранатомет РПГ-7 і заряд до нього, автомати Калашникова, включаючи споряджені магазини, гранати, заздалегідь виготовлений вибуховий пристрій, а також тротилові шашки та військові ножі.

терористи з РФ

терористи з РФ

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терористи з РФ

Крім цього, ДРГ мала з собою каністри з бензином, докладні карти Києва і підроблені документи. Російські диверсанти вже передані Службі безпеки України.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що оточення Путіна і місцева "еліта" в паніці - підшукують, куди втекти.

Також раніше ми інформували про те, що ЗСУ перетворили на попіл колону противника.

А до цього наш портал повідомляли про те, що під Києвом загинули бійці тероборони, захищаючи жінок і дітей від диверсантів.