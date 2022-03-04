Як пише Politeka.net, українські війська продовжують відбивати атаки російських військ, які почали окупаційну війну 24 лютого. Сьогодні, 4 березня, радник глави МВС України Антон Геращенко опублікував відео, в якому показав, як російські військові обстріляли "ЖК Покровський" в Гостомелі.

На кадрах можна побачити, як снаряди один за іншим летіли в житловий будинок.

"У Гостомелі був обстріляний" ЖК Покровський " -житловий масив без будь-яких натяків на військову інфраструктуру.

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Геноцид триває!",- написав Геращенко під відео.

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