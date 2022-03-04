Радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив про обстріл житлового масиву під Києвом, показавши красномовне відео.

Як пише Politeka.net, українські війська продовжують відбивати атаки російських військ, які почали окупаційну війну 24 лютого. Сьогодні, 4 березня, радник глави МВС України Антон Геращенко опублікував відео, в якому показав, як російські військові обстріляли "ЖК Покровський" в Гостомелі.

На кадрах можна побачити, як снаряди один за іншим летіли в житловий будинок.

"У Гостомелі був обстріляний" ЖК Покровський " -житловий масив без будь-яких натяків на військову інфраструктуру.

Геноцид триває!",- написав Геращенко під відео.

Нагадаємо, опубліковано перший список полонених РФ

А ще Politeka повідомляла, що в Coca-Cola вирішили далі співпрацювати з РФ: українців закликали до бойкоту

Також Politeka писала, що українців попередили про новий фейк Росії