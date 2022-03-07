Загальні втрати Росії у війні з Україною вже склали понад 11 тисяч осіб. Також знищено безліч ворожої техніки, в тому числі вертольоти, танки, БТРи, установки ППО і т. д.

У мережі з'явилося відео знищеної ворожої колони з паливом. На автомобілях видно букву "Z" в квадраті, яка вважається розпізнавальним знаком сил РФ з Криму.

Відео опублікував Telegram-канал "Труха Харків + Україна".

На відео видно кілька ворожих машин, якими повинні були доставляти паливо для техніки військ Кремля.

"Чим далі вони заходять углиб України, тим більше у них втрат і менше можливостей забезпечувати свої війська", – йдеться в повідомленні.

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