У мережі з'явилося відео знищеної ворожої колони з паливом. На автомобілях видно букву "Z" в квадраті, яка вважається розпізнавальним знаком сил РФ з Криму.
Відео опублікував Telegram-канал "Труха Харків + Україна".
На відео видно кілька ворожих машин, якими повинні були доставляти паливо для техніки військ Кремля.
"Чим далі вони заходять углиб України, тим більше у них втрат і менше можливостей забезпечувати свої війська", – йдеться в повідомленні.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Оплата комуналки під час війни: у Кабміні повідомили про зміни
Над Харковом був збитий ще один літак росіян, глава ХОДА розповів подробиці: "Потужно вступають у бій..."
Зеленський яскраво потролив Путіна, який зганьбився з новим відео: монтаж очевидний
Хакери відключили Росію від своїх супутників: контролю більше немає
Нагадаємо, білий голуб сів на руку українському священику.
Як повідомляла Politeka, у бою під Миколаєвом загинув львівський журналіст.
Також Politeka писала, що Арестович повідомив про велику безнадію окупанта.