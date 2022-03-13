Оперативне командування "Північ" поінформувало про ситуацію під Черніговом і втрати рашистів.

За минулі дві доби захисники Чернігова знищили значну кількість ворожої техніки в околицях міста та в довколишніх селах району. Зокрема, артилерійськими підрозділами військ ОК "Північ" розбито до 80 одиниць техніки, яка намагалася форсувати річку для просування в київському напрямку, чим значно зіпсувало їхні плани. Про це йдеться на офіційній сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.

У ніч з 11 на 12 березня розбита колона техніки 228 мотострілецького полку 90 танкової дивізії Збройних сил російської федерації, яка повинна забезпечувати логістику ворога. Два дні палали у вогні автомобілі з паливом, боєприпасами і озброєнням.

Майстерними діями підрозділів ОК "Північ" була розбита бригадно-тактична група того ж полку, яка намагалася блокувати Чернігів. В околицях обласного центру Українські військові виявлені і знищили два командно-спостережних пункти БТГр противника зі складу 35 омсбр (м.Алейськ, Алтайський край). Крім того, захисникам Чернігова вдалося ліквідувати ворожу диверсійно-розвідувальну групу.

Тим не менш, ворог продовжує наносити авіа - і ракетні удари по цивільних об'єктах і житлових будинках Чернігова, вбиває мирне населення, руйнує житло, незважаючи на міжнародне право і правила ведення бойових дій.

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