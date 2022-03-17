17 березня близько 10 ранку російські війська в Чернігові обстріляли цивільних людей, що знаходилися на вулиці в мікрорайоні в центрі міста. Є загиблі і травмовані.
Відповідну інформацію "Суспільному"підтвердили в прес-службі поліції області. Люди стояли в черзі за водою. Наразі на місці події працюють правоохоронці. Точна кількість жертв і постраждалих поки не називаються.
Серед загиблих від обстрілу 17 березня російськими військами мікрорайону в центрі Чернігова є громадянин США. Про це повідомив керівник поліції Чернігівської області Володимир Нідзельський. Як уточнили в коментарі Суспільному, загиблий 1954 року народження, був родом з Міннесоти.
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