Окупанти продовжують нести великі втрати на війні проти України.

Тому в якості підкріплення агресор вирішив перекинути в нашу країну призовників 2004 року народження.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram, опублікувавши відповідний документ. Йдеться про жителів Курської, Брянської та Бєлгородської областей РФ, які межують з Україною.

Призовників, яким всього по 17-18 років, планують перекинути до решти окупантів вже після 11 Квітня.

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