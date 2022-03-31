У Донецькій області російські війська знову застосували фосфорні снаряди. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова обладміністрації Павло Кириленко.

За словами голови облдержадміністрації, минулої ночі російські окупанти продовжували обстріли в центральній частині Донецької області.

"У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди. У Курахівську міську лікарню доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади, серед них 4 дитини. Вранці під ворожим обстрілом і Очеретинська громада. В результаті чого-двоє поранених", - розповів Кириленко.

Глава Донецької області також додав, що місцева влада продовжує підвозити питну воду і продукти в прифронтові населені пункти.

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"Всіх бажаючих евакуюємо. Вкотре закликаю всіх, хто опинився на лінії фронту, хто залежний від наявності специфічних ліків та медичного догляду, скористатися можливістю і виїхати. Евакуація-це тимчасово. Найважливіше зараз-зберегти життя!",- підсумував Павло Кириленко.

Нагадаємо, Окупанти під час наступу в Україні збили свій же літак: "Погано екіпіровані".

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