Як пише Politeka.net, українці вже 40-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час ворога вдалося не тільки зупинити, а й вигнати з частини території України, повернувши контроль повністю над Київською областю. Після цього весь світ побачив трагедію Бучі. А сьогодні, четвертого квітня, мер Миколаєва Олександр Сенкевич розповів про нові обстріли міста, звернувшись до жителів міста в своєму тг-каналі.
"Знову касетні снаряди. Тримайтеся подалі від вікон.
Всю інформацію повідомлю вам згодом.
Не публікуємо фото і відео! Не допомагаємо ворогові!",- написав Сенкевич.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Втрати окупантів досягли нових величезних цифр: дані Генштабу ЗСУ
Резніченко звернувся до жителів Дніпропетровщини з важливою заявою «Виходьте ... »
Генштаб ЗСУ: окупанти йдуть із Сум і підсилюють позиції у донецькому напрямку
Українцям роздадуть нову фіндопомогу: хто має право на виплату
Нагадаємо, розслідувачі CIT розповіли, куди поїхали окупанти, які втекли з-під Києва
Також Politeka повідомляла, що як отримати допомогу сімейного лікаря під час війни: Кабмін змінив правила
А ще Politeka писала, що триватимуть переговори з РФ: Зеленський у Бучі дав вичерпну відповідь