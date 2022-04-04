Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів про нові обстріли обласного центру і звернувся до жителів міста.

Як пише Politeka.net, українці вже 40-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час ворога вдалося не тільки зупинити, а й вигнати з частини території України, повернувши контроль повністю над Київською областю. Після цього весь світ побачив трагедію Бучі. А сьогодні, четвертого квітня, мер Миколаєва Олександр Сенкевич розповів про нові обстріли міста, звернувшись до жителів міста в своєму тг-каналі.

"Знову касетні снаряди. Тримайтеся подалі від вікон.

Всю інформацію повідомлю вам згодом.

Не публікуємо фото і відео! Не допомагаємо ворогові!",- написав Сенкевич.

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