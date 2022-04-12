Харків'янину, який ошукував громадян, що намагалися евакуюватися, повідомили про підозру за фактом шахрайства.

Він ошукав понад 10 людей, які перечислили йому близько 230 тис. грн, повідомили в Офісі генерального прокурора 12 квітня.

"Із 24 лютого по 10 квітня чоловік знаходив у месенджерах оголошення від громадян, які шукали перевізників. Він представлявся волонтером та пропонував допомогу в перевезенні людей, зокрема із тимчасово окупованих територій, за грошову винагороду нібито на паливо. За свої послуги підозрюваний просив перевести передоплату на банківську карту, після чого переставав виходити на зв'язок", - ідеться у повідомленні.

Наразі до підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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