Прокуратура проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів і звичаїв війни.

У Херсонській області в селі Правдине окупанти розстріляли мирних жителів. Після цього рашисти вирішили знищити сліди свого злочину. Про це повідомили в офісі генпрокурора України.

"За даними слідства, 12 квітня 2022 року в селі Правдине Білозерського району військовослужбовці Збройних сил РФ розстріляли в житловому будинку шістьох чоловіків і одну жінку. Після цього, маючи намір приховати злочин, окупанти підірвали будинок з тілами розстріляних людей", — йдеться в повідомленні.

Прокуратура проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів і звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).

На даний час у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи щодо встановлення обставин події, а також ідентифікації загиблих.

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