Як пише Politeka.net, українці вже 53-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. За цей час вдалася не тільки зупинити ворога, а й звільнити на початку квітня північ України. В одній з найскладніших ситуацій знаходиться Маріуполь, де українські війська оточені. Радник голови мера міста Петро Андрющенко опублікував відео, де кадирівські війська заради крутого відео розстріляли багатоповерховий житловий будинок з танка. Про це чиновник повідомив у себе в тг-каналі.
"Якщо ви думаєте, що струм-струм військо «кадировців» б'ється тільки автоматами з порожніми вікнами, то це не так.
Новий рівень-підігнати танк і розстрілювати багатоповерхівки у вже окупованому районі.
На цьому відео частина Лівобережного району, найближча до Східного. Постріли в бік будинків, де немає наших захисників не менше 20 днів. Цивільні? Хіба вони хвилюють окупантів? Гарне відео важливіше життя маріупольців", - написав радник.
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