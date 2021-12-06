Дружина відомого телеведучого і шоумена Григорія Решетника, який веде проекти "Холостяк" і "Україна має талант", вразила кадрами з відпочинку.
Як передає Politeka.net, в Instagram у жінки з'явилося відео, на якому вона намагалася погладити екзотичну птицю.
"Рівно тиждень, як я повернулася з Аруби, але спогади мене досі не покидають. Особливо в таку погоду, як зараз за вікном! Як і обіцяла, я привезла вам засоби по догляду з алое. Але допоможіть мені визначитися, кому його подарувати)) пишіть під цим постом, звідки ви родом і чому любите свій край? Найцікавіша розповідь буде нагороджена", - підписала фото зірка.
У коментарях шанувальники стали розповідати про свою малу батьківщину. Решетник не залишили без компліментів, звернувши увагу на її струнку фігурку.
Нове фото сина Пугачової і Галкіна наробило шуму в мережі: "Немає нічого спільного"
Раптово помер відомий музикант, йому було всього 30 років: подробиці трагедії
Жорсткі штрафи обрушилися на українців, з майном доведеться розлучитися: "За законом заборонено..."
Дружина "Холостяка" Добриніна у вузенькому костюмі показала, наскільки встигла схуднути: кадри
Суддя "Україна має талант" Євген Кот з дружиною покинув Київ через проблеми зі здоров'ям: кадри з аеропорту
«У вас прекрасна фігура», «клас, мрію там побувати», «це ж рай», «яка красива», «Ось це фото», «Христиночка, вам так пощастило», "яка краса", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Христина Решетник розтанула в оточенні кавалерів Огневич і Мішиної:"відчула себе...".
Також Politeka повідомляла, що Решетник показав, як розважається на знімальному майданчику: "Ось це...".
А ще Politeka писала, що Христина Решетник засвітилася з букетом червоних троянд: "вкрала у "Холостячки?".