Дружина відомого телеведучого і шоумена Григорія Решетника, який веде проекти "Холостяк" і "Україна має талант", вразила кадрами з відпочинку.

Як передає Politeka.net, в Instagram у жінки з'явилося відео, на якому вона намагалася погладити екзотичну птицю.

"Рівно тиждень, як я повернулася з Аруби, але спогади мене досі не покидають. Особливо в таку погоду, як зараз за вікном! Як і обіцяла, я привезла вам засоби по догляду з алое. Але допоможіть мені визначитися, кому його подарувати)) пишіть під цим постом, звідки ви родом і чому любите свій край? Найцікавіша розповідь буде нагороджена", - підписала фото зірка.

У коментарях шанувальники стали розповідати про свою малу батьківщину. Решетник не залишили без компліментів, звернувши увагу на її струнку фігурку.

«У вас прекрасна фігура», «клас, мрію там побувати», «це ж рай», «яка красива», «Ось це фото», «Христиночка, вам так пощастило», "яка краса", - пишуть користувачі Мережі.

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