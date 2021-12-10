37-річна українська співачка Оля Полякова, детектив шоу "Маска", яка активно розповідає про себе в інтерв'ю, знову зустрілася перед випуском з Машею Єфросиніною.

Популярна виконавиця Оля Полякова перед зйомками чергового випуску шоу вирішила не скромничати і повеселила глядачів. Справа в тому, що артистка вирішила показати не тільки цікавий новорічний наряд зі значним декольте.

Зірка також покрасувалася в компанії Маші Єфросиніної, з якою записує вже далеко не перше відео для шоу телеведучої. Там зірки обговорюють Особисті і наболілі теми, сміються над віком і говорять про виховання дітей.

Причому обидві вирішили бути гранично чесними і не приховували ні проблеми, ні те, з чим стикалися під час кар'єри. На представлених кадрах зірки агітували зазирнути до них на новий випуск.

Ми також писали, нещодавно Марія Полякова опублікувала знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Instargam, вкотре підкресливши неймовірну схожість із зірковою матір'ю. Лише тільки колір волосся дає зрозуміти, хто є хто-руда Марія і блондинка Оля; залишилося молодшій Алісі підрости і пофарбувати волосся в темний світ, щоб жінки з сім'ї Полякових створили свою «ВІА Гру».

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