Блогерка Даша Квіткова, яка перемогла в шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним, показала кадри з прикрашанням їх зали, де нарешті вони поставили ялинку.

Добринін і квіткова на сторінках в соцмережах часто показують кадри зі свого нового будинку, куди переїжджали перед народженням сина. Причому тоді переїзд відкладався кілька разів, нічого не було готове і навіть меблі їм не привезли вчасно.

Одна тільки кухня блогерам обійшлася в дев'яносто тисяч гривень, за словами самої Квіткової, яка поскаржилася на неякісну роботу. Цього разу вона вирішила показати кадри з зали, де вони сім'єю проводять найбільше часу.

"У нас вдома теж Краса. Чоловік нарешті розплутав гірлянду" - пише Даша.

Пара прикрасила ялинку і нарешті розібрала гірлянди, щоб все прикрасити. За словами Даші, їй дуже подобається обстановка.

"Тепер у нас дві нерухомості. Квартира і будинок. Свій власний будинок в Києві (20 хвилин від центру), без допомоги батьків. Ми просто хочемо, щоб вас ще більше мотивувало те, коли в вас не вірять близькі. Не тому, що потрібно довести щось їм, а щоб тільки переконатися в тому, що ви сильні і все обов'язково вийде»,-писала Квіткова раніше.

Блогерша Даша Квіткова все частіше показує в Instagram, як проходять її будні з маленьким сином Левом, якому скоро буде п'ять місяців. Також вона розповідає, як змінилося її життя з появою дитини і як вона намагається все встигати.

Причому Квіткова не забуває про життя блогера, з'являючись на різних заходах з чоловіком і відвідуючи різні світські вечори.

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