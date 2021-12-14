Дружина 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина розповіла, що з нею сталося і попросила допомоги в українців.

Дружина переможця відомих проектів, Іванна, активно веде свій Instagram, на якому у неї вже налічується 18,1 тисяча підписників, пише Politeka.net.

У своєму акаунті дівчина багато розповідає про особисте. Зокрема, в одних з останніх сторіс дружина Романа Сасанчина розповіла, що з нею стряслася нова неприємність.

"Вчора пофарбувала волосся і це просто жесть - я його собі жорстко спалила, ймовірно, що фарбу перетримали. Волосся стало дуже сухим і ламким, почало вилітати і не рятує його вже нічого, що я використовувала. Може, ви знаєте якийсь домашній догляд, може, у вас є якісь знайомі, які розуміються на цьому всьому, як їх відновити. Якщо є, то залишаю віконце - пишіть", - звернулася дружина Романа Сасанчина.

Зазначимо, Іванна повинна скоро народити, і дуже чекає цього моменту. За словами дівчини, у неї з'явилися тренувальні схватки, але проходять вони болісно. Іноді дитина так б'є дівчину, що у тієї в очах темніє.

Нагадаємо, наречена переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина перед пологами видала все, чого боїться

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина розкрила причини їх конфліктів

Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Сасанчин одружився, з'явилися кадри