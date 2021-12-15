59-річного відомого російського співака Григорія Лепса, який після 20 років шлюбу розлучається зі своєю другою дружиною, екстрено госпіталізували у Москві, передають у Telegram-каналі Mash.

Як відомо, за останній тиждень співак двічі потрапляв до лікарів і йому була необхідна допомога психіатра. Вперше Лепс був дуже п'яний, тому лікарі запропонували залишитися в лікарні. Однак співак став поводитися неадекватно та буйно, тому його забрала психбригада і хотіла направити його до реанімації. Психіатр виписав артисту сильнодіючі препарати та порадив лікування у спецклініці. Але Лепс відмовився.

Через день знову п’яного співака знову забрали до лікарні. Відіспавшись, Лепс покинув стіни медзакладу. Зауважимо, що , окрім психологічних проблем, лікарі підозрюють у нього гіпертонічний криз.

Нагадаємо, що декілька днів тому співачка Лариса Доліна розповіла у своєму Instagram, що прем’єра її з Лепсом пісні зірвалася через хворобу співака.

"Сьогодні був дивний день: мені вдень зателефонували і сказали, що наш дует з Григорієм Лепсом на сьогодні скасовується через раптову Гришину хворобу. Гриша, будь ласка, одужуй ❤️‍ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Тому що найголовніше – це здоров'я, а де презентувати нашу з тобою прем'єру, ми обов'язково придумаємо!", - написала співачка.

Замість Лепса на сцену вийшла співачка Карина Кокс.

"Молодці, дівчата! А Гриша скоро одужає і ви таааак заспіваєте!", "Ларисо Олександрівно, а що трапилося з Григорієм?", " Добре, що все склалося 👌💖А Лепсу якнайшвидшого одужання! 🙏❤️", " А вам не здається, що повідомляти чужий діагноз чи розповідати про чуже здоров'я, як мінімум, непристойно? Якщо Лепс вам друг, може, не варто було його так підставляти?", " Гарне вбрання і ви красуня. Ларисо Олександрівно, дуже шкода, що Григорій Лепс захворів. Здоров'я йому. Такий час важкий, чекатимемо вашого дуету. Ви така розумниця, завжди знайдете вихід зі становища, ось, що означає ТАЛАНТ. ЗАБАГАНЯЮ ВАС І ЛЮБЛЮ. ❤️😍👏👏👏💐🎤🎵🎶", - написали в мережі.

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