Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка і модель Анна Богдан, яка стала переможницею шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася спокусливим кадром з нової фотосесії, на якому з'явилася в незвичайному образі і позі.

Як видно, на знімку Анна позує в просторій світлій локації, вона вмостилася на стільчику спиною до об'єктиву. Перед камерою модель з'явилася в цікавому образі - на ній чорні шорти в обліпку і біле боді з рукавами, яке підкреслило фігуру і довгі ноги. Доповнюють образ білі гетри і стильні черевики. Волосся красуні розпущені і акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до кадру Богдан написала: "Ми ніколи не знаємо точно, що думає і відчуває інша людина: ми інтерпретуємо його поведінку і ображаємося на власні думки з цього приводу...". "Таке боді на шорти", "100 пудів, "😍😍😍😍", "Аня! Де Міша?", "Точно🔥❤️", - пишуть в коментарях під фото Ані.

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