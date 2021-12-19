Переможниця " Холостяка "з Михайлюком Даша Ульянова, яка нещодавно заявила в Instagram, що хоче стати ще й" Холостячкою", продовжує розвивати навички телеведучої.

Як пише Politeka.net, Ульянова, яка прославилася в Instagram після перемоги в одному з сезонів "Холостяка", любить дивувати кадрами в соціальних мережах. Оскільки зірка якийсь час мало говорила про себе, ніхто не знав, що вона планує стати телеведучою.

Відзначимо, Популярність Ульянова отримала саме завдяки проекту. І хоча з головним героєм шоу вона не залишилася, вона не стала з ним влаштовувати пубілчние сварки і розповідати потім про нових хлопців. Тепер Даша зайнята винятковим своїм життям.

Віднедавна Даша навіть веде музичне шоу і розповідає про новинки в ефірі. Для неї це стало хвилюючим досвідом, адже до цього спортсменка не пробувала себе в подібних ролях. Тепер вона із задоволенням хвалиться кожним образом перед ефіром.

У Ульянової цього разу запитали, чи хотіла б вона стати головною героїнею третього сезону «Холостячки», так як проект зі Златою Огневич вийшов і завершився всього кілька днів тому.

"Так, хотіла б, а ви б дивилися?» - запитати Ульянова у фанатів і отримала безліч відгуків. Після чого вона додала: "Все, подаю заявку!».

Нагадавши, Ульянова з "Холостяка" попрацювала над зовнішністю і показала, що вийшло.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова розповіла, як змінилося її життя після проекту.

Також Politeka писала, що Даша Квіткова і Ульянова з "Холостяка" висловилися про вибір Злати Огневич.