Українська актриса і дружина продюсера студії «Квартал 95» Олександра Божкова Анна Саліванчук звернулася до українців з важливою настановою.

Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, в якому вирішила розкрити одну життєву мудрість.

Так, актриса звернула увагу на актуальну проблему: багато людей постійно відкладають життя «на потім», забуваючи насолоджуватися поточним моментом.

"Не відкладайте життя. Чи є у Вас речі на "особливий випадок"? Гарний сервіз, який дістаєте максимум раз на рік? Наряд, який чекає свого зоряного часу? Або може комплект сексуальної білизни, який пиляється в шафі і чекає особливого випадку? А якщо цей "особливий випадок" так і ні настане?", - поцікавитися Саліванчук.

Вона закликала шанувальників не забувати, що таким чином життя може просто «пройти повз».

"Пам'ятайте! Найідеальніший момент - зараз! І ні, я не закликаю жити одним днем. Я закликаю насолоджуватися кожною миттю", - підкреслила актриса.

Вона також поділилася романтичними знімками. На них Саліванчук позувала на тлі вікна поруч з ніжними квітами. Зірка була одягнена в джинси, ефектну білу блузку, джинсовий корсет і червоний берет. Образ Саліванчук вийшов жіночним і дуже чуттєвим.

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