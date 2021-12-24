Як пише Politeka.net, Алекс Топольський, якого підкорюватимуть учасниці нового сезону романтичного реаліті-шоу, народився і виріс у Львові. Відразу після закінчення університету він переїхав до США будувати кар'єру. Зараз Алекс живе в Майамі і займається нерухомістю.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram Алекс Топольський подражнив дівчат фото на білосніжній яхті. "Холостяк" позував в шортах і легкій сорочці на тлі блакитних хвиль.
"Тут тепло", - підписав він знімок.
При цьому локацію Алекс Топольський не назвав.
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Відзначимо, в мережі припустили, що фото зроблено під час зйомок фіналу проекту «Холостяк».
"Де саме? 😐 Повинно бути вже жарко..", "Щастить вам😅 гарного відпочинку!!!«,» Походу фінал Холостяка знімають", "По-моєму, там погляд уже закоханий у Буковелі", - пишуть у коментарях.
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