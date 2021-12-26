Популярна американська співачка Мадонна, яка в 63 роки виглядає краще багатьох молодих зірок, вразила моложавим видом на свіжих кадрах.

Як передає Politeka.net, в Instagram у Мадонни з'явилися фото, зроблені на Різдво. Артистка похвалилася подарунком, який вона отримала від своєї молодшої дочки Естер. Співачка продемонструвала незвичайні рукавички, які дівчинка зв'язала для неї.

"Естер зв'язала мені рукавички на Різдво! Ви не уявляєте, як я пишаюся", - зазначила зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики. Артистку часто критикують за надмірне захоплення пластикою. На свіжих фото зірка виглядає як лялька.

"Лялька Барбі", «Нічого собі, красива, приголомшлива», «Вау, це дуже круто», «сподіваюся, Мадонна відправить Кайлі Міноуг щасливе різдвяне повідомлення», «лялечка», "на себе не схожа", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, у Мадонни двоє своїх дітей, а також четверо усиновлених. Дівчаток Стеллу і Естер вона удочерила в 2017 році.

Нагадаємо, що Мадонна в прозорому корсеті продемонструвала фігуру:"виглядаєш на 30".

Як повідомляла Politeka, Мадонна на честь свята побалувала чоловіків пікантними кадрами: "я старалася...".

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