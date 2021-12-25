Як передає Politeka.net, в Instagram Катерина Репяхова опублікувала відео, зроблене в торговому центрі під час покупок. Дівчина виглядала дуже щасливою і натхненною.
"Все! До зустрічі Нового року ми готові. Ніщо не завадить мені бути на позитиві і отримувати від життя максимум задоволення. Мрію скоріше виїхати з Києва. Хочеться гір і свіжого повітря. А це відбудеться вже завтра", - підписала відео блогерка, розповівши, що відзначатиме свята в горах.
У коментарях шанувальники залишили їй масу відгуків і побажань.
"Ух ти яка ви класна. Удачі у всьому, нехай цей рік залишиться в пам'яті назавжди, а новий принесе кращі моменти", «яка щаслива», «виглядаєте дуже добре», "завжди на позитиві", - пишуть користувачі Мережі.
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Зазначимо, що нещодавно Репяхова сильно посварилася з чоловіком, про що розповідала у себе в мережі. Крім цього, вона продовжує судитися з колишньою дружиною артиста через образи.
Нагадаємо, що Катерина Репяхова після сварки з чоловіком розповіла, де зустрічатиме Новий рік: "може хтось...".
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