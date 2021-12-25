Відома українська танцівниця, зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова, яка виїхала з України заради роботи в грузинському телепроекті, затужила по чоловіку.

Як передає Politeka.net, 33-річну Ілону Гвоздьову запросили стати хореографом-постановником у грузинській версії "Танців з зірками". Заради проекту жінці довелося виїхати з України і розлучитися зі своєю сім'єю на місяць.

У себе в Instagram танцівниця опублікувала романтичні фото з чоловіком, не витримавши довгої розлуки. Ілона Гвоздьова публічно звернулася до коханого, опублікувавши зворушливий вірш.

"Хочу зараз туди... до твоїх рук

Уткнутися носом в сильні долоні

Сумніви послати до всіх чортів

Зігрітися і розслабитися в знемозі", - публічно звернулася до чоловіка Гвоздьова.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів.

"Це так зворушливо", «дуже прекрасні вірші, розумниця, ти ангел», «як мило», «як важко бути в розлуці з коханими», "яка любов", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Гвоздьова в міні похвалилася розкішними ніжками:"Вау, Ілона".

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