Як передає Politeka.net, 33-річну Ілону Гвоздьову запросили стати хореографом-постановником у грузинській версії "Танців з зірками". Заради проекту жінці довелося виїхати з України і розлучитися зі своєю сім'єю на місяць.
У себе в Instagram танцівниця опублікувала романтичні фото з чоловіком, не витримавши довгої розлуки. Ілона Гвоздьова публічно звернулася до коханого, опублікувавши зворушливий вірш.
"Хочу зараз туди... до твоїх рук
Уткнутися носом в сильні долоні
Сумніви послати до всіх чортів
Зігрітися і розслабитися в знемозі", - публічно звернулася до чоловіка Гвоздьова.
У коментарях артистці залишили масу приємних слів.
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"Це так зворушливо", «дуже прекрасні вірші, розумниця, ти ангел», «як мило», «як важко бути в розлуці з коханими», "яка любов", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Гвоздьова в міні похвалилася розкішними ніжками:"Вау, Ілона".
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