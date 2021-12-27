Як повідомляє Politeka.net, на сторінці студії "Дизель шоу" в Instagram опублікували відеоанонс святкового концерту, який покажуть глядачам у новорічну ніч. Як виявилося, на сцені проекту виступили головні зірки українського шоубізнесу, які будуть радувати публіку під час свята.
Так, судячи з анонсу, крім гумористичних номерів від самих акторів студії, глядачам покажуть виступи відомий артистів, час яких Вєрка Сердючка, Настя Каменських, Аліна Гросу, Олександр Пономарьов, Лайма Вайкуле, Артем Пивоваров і багато інших.
"Новорічна ніч в компанії найвідоміших зірок і кращих виконавців! 31 Грудня на сцені "Дизель Шоу"виступлять Лайма Вайкуле, Вєрка Сердючка, Олександр Пономарьов, NK, SOBCHUK, DZIDZIO, Світлана Тарабарова, Ірина Федишин, «ТІК», Аліна Гросу, Артем Пивоваров. Не пропустіть грандіозний початок і почніть святкувати раніше всіх. Вмикайте о 20: 00 канал ICTV", - йдеться у підписі до відео.
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