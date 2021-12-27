У "Дизель шоу" заінтригували великим святковим концертом за участю українських зірок, який покажуть у новорічну ніч.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці студії "Дизель шоу" в Instagram опублікували відеоанонс святкового концерту, який покажуть глядачам у новорічну ніч. Як виявилося, на сцені проекту виступили головні зірки українського шоубізнесу, які будуть радувати публіку під час свята.

Так, судячи з анонсу, крім гумористичних номерів від самих акторів студії, глядачам покажуть виступи відомий артистів, час яких Вєрка Сердючка, Настя Каменських, Аліна Гросу, Олександр Пономарьов, Лайма Вайкуле, Артем Пивоваров і багато інших.

"Новорічна ніч в компанії найвідоміших зірок і кращих виконавців! 31 Грудня на сцені "Дизель Шоу"виступлять Лайма Вайкуле, Вєрка Сердючка, Олександр Пономарьов, NK, SOBCHUK, DZIDZIO, Світлана Тарабарова, Ірина Федишин, «ТІК», Аліна Гросу, Артем Пивоваров. Не пропустіть грандіозний початок і почніть святкувати раніше всіх. Вмикайте о 20: 00 канал ICTV", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, Булітко зі Сморигіним з "Дизель шоу" показали, чому українці стресують перед Новим роком: "Впізнали себе?".

Як повідомляла Politeka, Вєрка Сердючка потрапила в незручну ситуацію на "Дизель шоу", з'явилися подробиці: "Не пускала Охорона...".

Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" виконала небезпечний трюк над сценою: "Героїня".