Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Тіна Кароль часто радує фанатів яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережі кілька кадрів у відвертому образі, в якому вийшла на сцену і позувала в закуліссі.

Як видно, на нових фотографіях Твань відображена в різних позах. Перед камерою вона з'явилася в спокусливій довгій сукні чорного кольору, яка підкреслила струнку фігуру і пружне декольте, яке аж випирає. Волосся співачки розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж з її улюбленою червоною помадою.

У підписі до фотографій Кароль розповіла де і коли шанувальники зможуть побачити її в телеефірі. Треба сказати, що користувачі просто в захваті від нового образу зірки, навіть деякі зіркові колеги відреагували на знімки. Так, свої реакції залишили шоумен Dzidzio, співачка Юлія Саніна, а телеведуча Леся Нікітюк написала в коментарях: "Діва". "Ви красуня", "Богиня", "Нічого собі", "Краща наша. Вже дуже скучили, чекаємо дуже", "Ну яка ж красива", - пишуть фанати.

Нагадаємо, Тіна Кароль змусила себе чекати, з'явившись у вечірній сукні: "Можна мільйон разів...".

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