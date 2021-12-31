Катя Осадча разом з чоловіком, Юрієм Горбуновим, і дітьми живуть у котеджному містечку “Сонячна долина", повідомляє Politeka.net.
На території будинку є тераса, басейн і багато плодових дерев, а всередині - затишна вітальня, камін м'який диван.
Пара нерідко показує, як проводить сімейний відпочинок. А цього разу вирішила додати свята, встановивши красиво прикрашену ялинку. Катя Осадча опублікувала кадри в своїх сторіс Instagram.
Ялинка була декорована дерев'яними іграшками, прозорими кульками, штучними шишками, і багатьом іншим. А жовті вогники заворожували своїм миготінням.
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"Спасибі за нашу неймовірну ялинку в цьому році", - написала Катя Осадча.
Примітно, що сім'я прикрасила ялинку не сама, а запросила для цього спеціальних людей, що досить поширене серед селебріті.
Зокрема, співаки Надя Дорофєєва і Володимир Дантес і шоумен Ектор Хіменес-Браво також запрошували в свій будинок декораторів, які впоралися зі своєю роботою і отримали хвалебні відгуки від клієнтів.
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