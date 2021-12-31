Відома українська телеведуча Катя Осадча вирішила похвалитися, як їй прикрасили ялинку вдома - дійсно, дуже красиво вийшло, новорічний настрій повинен обов'язково з'явитися.

Катя Осадча разом з чоловіком, Юрієм Горбуновим, і дітьми живуть у котеджному містечку “Сонячна долина", повідомляє Politeka.net.

На території будинку є тераса, басейн і багато плодових дерев, а всередині - затишна вітальня, камін м'який диван.

Пара нерідко показує, як проводить сімейний відпочинок. А цього разу вирішила додати свята, встановивши красиво прикрашену ялинку. Катя Осадча опублікувала кадри в своїх сторіс Instagram.

Ялинка була декорована дерев'яними іграшками, прозорими кульками, штучними шишками, і багатьом іншим. А жовті вогники заворожували своїм миготінням.

"Спасибі за нашу неймовірну ялинку в цьому році", - написала Катя Осадча.

Примітно, що сім'я прикрасила ялинку не сама, а запросила для цього спеціальних людей, що досить поширене серед селебріті.

Зокрема, співаки Надя Дорофєєва і Володимир Дантес і шоумен Ектор Хіменес-Браво також запрошували в свій будинок декораторів, які впоралися зі своєю роботою і отримали хвалебні відгуки від клієнтів.

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