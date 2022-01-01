Даша Квіткова на своїй сторінці в Instagram звикла говорити про себе і показувати фігуру, цього разу вона продемонструвала те, як встигла схуднути.

Даша Квіткова активно веде свій свою сторінку в Instagram, а нещодавно вона розповіла про бажання зробити пластику грудей. Також вона зробила пластику носа-підправивши ямочку на кінчику, що їй не подобається, пише Politeka.net.

Причому очікувано дівчина не хотіла говорити про це, так як не бажала зіткнутися з хвилею критики або засудження через бажання підправити те, що раніше робила філерами. Також пізніше Даша знову відповіла на питання, що стосується її ваги.

Справа в тому, що за час вагітності вона набрала 30 кг, тому все ще скидає зайве і приходить до тями. Вона була дуже засмучена з цього приводу, але продовжує свій режим харчування: «це я зараз, вага після пологів 62 кг, а до них був 53-54».

Раніше Даща вирішила розповісти, чому зважилася на ринопластику.

«У мене була ямка на носику, яку я завжди заповнювала в космологічній клініці (це відразу відповідь на питання, чому ви її ніколи не помічали). Не раз вам про це розповідала, ДО РЕЧІ. Мене ніс влаштовував, але часто заповнювати ямочку не можна було.

І ось, як справжня дівчина, я прийняла рішення, що зроблю Ріно, і раз і назавжди закрию питання з ямочкою. Хоча, насправді, я взагалі приходила до лікаря з питанням про груди🤫 але про це пізніше) мені ніс не дробили, візуально він не змінився, форма залишилася та ж. З'єднали хрящі і вуаля» - висловилася Квіткова.

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