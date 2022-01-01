Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Вона прославилася після головної ролі в серіалі "Роксолана", ще в 90-х.і зараз артистка продовжує активно займатися кар'єрою, і знімається в безлічі проектів.
Крім того, Ольга Сумська активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться подробицями свого життя. Зокрема артистка, яка в свої 55 років може похвалитися чудовою зовнішністю, часто показує кадри з салонів краси.
Напередодні Ольга Сумська похвалилася оновленням зачіски просто з крісла, де над її шевелюрою працював стиліст.
У новому пості Ольга Сумська похвалилася новою зачіскою на тлі вбраної ялинки, і привітала шанувальників і колег з Новим роком.
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"Вітаю, красуня", - відреагував на пост Павло Зібров.
Шанувальники артистки також приєдналися до привітань.
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